P

ermítanme compartir mi dolor. Murió mi hermano, amigo y compañero de CFE Jorge Bibiano García Peña. Unos días después del fallecimiento de mi también hermano, compañero y amigo de la UNAM, Carlos Morera Camacho. ¡Qué pena las ausencias! Ya son muchas. Hace tres años mi también hermano y compañero de CFE, Luis Felipe Bazúa, quien –por cierto– apoyó a formar el equipo de Estudios Económicos de CFE, al que tuve el honor de pertenecer más de 25 años, bajo la magistral coordinación de García Peña.

Iniciaron, entre otros, Fernando Paz(†), Andrés Soler, Francisco Aldana, Francisco Santoyo, Rafael Fonseca, Rafael Sánchez, Humberto Torres, Javier Villarreal, Lidia Zetter, María Fujigaki, Iris Téllez, Elena González. Y otros compañeros de base y confianza muy comprometidos. Coordinados–magistralmente, lo repetiré una y otra veces– por el doctor en Estadística García Peña. En el marco de inquietudes y preguntas de sólidos directivos como René Fierro Hicks(†), José Luis Aburto (fundador del equipo), Rafael Cristerna(†), Francisco Tapia(†), Eduardo Arriola, Luis Almeida, Daniel Reséndiz(†) y Florencio Aboytes(†). Y de analistas especiales como Adolfo Miranda(†), Jacobo Miranda, Jorge Alberto Aguilar, Alberto Blanco, César Fuentes, Jaime Ramírez, Akihito Escobar, Enrique Sarabia, Félix Márquez, Luis Fernández(†), y con inquietudes de directivos como Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gasca Neri, Alfredo Elías Ayub, Francisco Santoyo y Arturo Hernández.

Sí, el equipo de Estudios Económicos –al que, por cierto, perteneció poco más de un año la doctora Claudia Sheinbaum Pardo– llegó a apuntalar al prestigiado grupo que elaboraba las alternativas de expansión del parque de generación y de las redes nacionales de transmisión y generales de distribución. Y estimaba tanto los costos de ello como las alternativas de financiamiento, siempre de manera exigente, con mira a la función objetivo: costo mínimo a largo plazo. Esto era el prestigiado Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). Y hoy lo será –lo pretendemos con toda nuestra pasión– el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese) desde la Sener.