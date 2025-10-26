Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 13

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentará este lunes los resultados financieros del tercer trimestre de este año, datos que se esperan muestren parte del avance que ya se tiene para la reducción de la deuda financiera de la empresa.

Al cierre del primer semestre, Pemex reportó una utilidad neta de 16.2 mil millones de pesos, con lo que minimizó parte de las pérdidas observadas en el primer trimestre. No obstante, se conocerá si la tendencia positiva de este indicador continuó en julio-septiembre.

Uno de los indicadores que se espera conocer es el avance del adeudo financiero, el cual se ubicó en 99 mil millones de dólares, sobre todo después de que con apoyo de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía (Sener) se creó el Plan Estratégico 2025-2030.

Como parte de esta estrategia, Hacienda colocó notas precapitalizables (P-Caps) en julio pasado, por un monto de 12 mil millones de dólares a cinco años, mientras en septiembre Pemex lanzó una oferta hasta por 9 mil 900 millones de dólares para recomprar en efectivo bonos de deuda que vencen entre 2026 y 2029.