Domingo 26 de octubre de 2025, p. a11

Reventas ilegales, precios desorbitados y cambiantes, páginas en las que proliferan las estafas de presuntos comerciantes que bloquean sus números telefónicos cuando reciben transferencias bancarias. Aunque cientos de aficionados de la Fórmula 1 comparten quejas y frustraciones ante la imposibilidad de conseguir boletos para asistir al Gran Premio de México, grupos de revendedores distribuidos alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez utilizan camisas y gorras oficiales de los equipos Ferrari, Red Bull y McLaren para ocultarse de los policías y ofrecer localidades casi al doble del precio original, desde 5 mil pesos por la zona más accesible hasta 40 mil en la entra-da a boxes (3 mil 900 y 30 mil 500, los costos originales).

La operación falla si alguna persona comprueba físicamente la autenticidad de los tickets. “Este año ha bajado un poco la demanda”, admite uno de los vendedores al comparar las ganancias de los primeros dos días de prácticas libres respecto a las del año pasado. “Como no está Checo (Pérez), es más difícil que salgan. Ayer (viernes) los vendimos al precio”. Sobre el Viaducto Río de la Piedad, algunos negocios comercializan peluches y muñecos de acción del piloto mexicano, ya no con los colores de Red Bull, sino ahora con la indumentaria de Cadillac por 300 pesos. “Definitivamente, es el gran ausente”, asegura el señor Eduardo Arriaga, dueño de un local en el que hacen fila varios modelos de gorras, llaveros y sudaderas de pilotos.

Los revendedores merodean por las puertas de entrada al autódromo. Miran su teléfono, se pierden entre las miles de personas que salen de las estaciones del Metro Velódromo y Ciudad Deportiva y murmuran una serie de precios de los boletos con los que cuentan. “¿En qué zona buscas?”, preguntan con todos los riesgos que eso conlleva. Si en pasadas ediciones de la competencia los precios más caros alcanzaron casi el triple del valor original de las entradas, el primer GP de México sin Checo Pérez los obliga a tratar de recuperar al menos un poco más de su inversión, sino es el doble, siquiera el cos-to por el que los adquirieron en la plataforma Ticketmaster. Lo que no garantizan es que el código QR de las entradas apruebe los filtros instalados antes de los torniquetes.