Domingo 26 de octubre de 2025, p. a12
Personajes de todas las tallas; con vello o sin él; de pieles blancas, amarillas, azules, negras o rosáceas, invaden las páginas de este libro que rompe con lo cotidiano.
En Raros no hace falta texto para que los pequeños lectores entiendan la historia que cuentan estas criaturas “extrañas”, pues al pasar las hojas descubrimos su mensaje, breve y directo: las diferencias existen y no son malas.
En un principio, los personajes parecen resistirse a mezclarse. Se juzgan con la mirada y se apartan unos de otros. Más tarde, un par de niñas comienzan a interactuar. Lo que las hace distintas las lleva a crear juegos divertidos y nuevas formas. Esto lleva a los demás, a los adultos, a romper la barrera de sus prejuicios y comenzar a disfrutar la convivencia.
La ilustradora Valeria Gallo dijo en mayo de 2021 a La Jornada que “para los niños es fácil entender la felicidad, el amor, sin agregar etiquetas, sin nombres ni tonterías encima”.
Este libro será presentado en la 43 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se llevará a cabo en el Bosque de Chapultepec, el sábado 8 de noviembre a las 12 horas. Asimismo, tendrá un espacio en la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, el martes 2 de diciembre a las 18 horas.
Autora: Valeria Gallo
Editorial: Océano Travesía
Número de páginas: 48