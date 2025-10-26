▲ El encanto de Raros reside en su capacidad de contar una historia sin necesidad de texto, permitiendo que los pequeños lectores descifren el relato de sus “extrañas” criaturas. Al pasar cada página, se descubre un mensaje directo y poderoso: la diversidad es natural y enriquecedora. Foto Ilustraciones de Valeria Gallo

Personajes de todas las tallas; con vello o sin él; de pieles blancas, amarillas, azules, negras o rosáceas, invaden las páginas de este libro que rompe con lo cotidiano.

En Raros no hace falta texto para que los pequeños lectores entiendan la historia que cuentan estas criaturas “extrañas”, pues al pasar las hojas descubrimos su mensaje, breve y directo: las diferencias existen y no son malas.

En un principio, los personajes parecen resistirse a mezclarse. Se juzgan con la mirada y se apartan unos de otros. Más tarde, un par de niñas comienzan a interactuar. Lo que las hace distintas las lleva a crear juegos divertidos y nuevas formas. Esto lleva a los demás, a los adultos, a romper la barrera de sus prejuicios y comenzar a disfrutar la convivencia.