Domingo 26 de octubre de 2025, p. 26
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) mantiene como principal línea de investigación en el crimen cometido el viernes en el barrio de Tepito, en el que tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, la disputa entre integrantes de grupos criminales.
Fuentes ministeriales señalaron que según las primeras investigaciones, el ataque dirigido contra los jóvenes Joshua N y Edi Marcos N estaría relacionado con la venta de droga que se disputan La Unión Tepito y La Anti-Unión en el primer cuadro.
Por las características del crimen, refirieron, el agresor sabía qué calles usar para escapar, así como la vecindad que lo llevaría hasta la calle Jesús Carranza, donde ya lo esperaba un cómplice para escapar.
Usó un chaleco de la alcaldía Cuauhtémoc, pero de acuerdo con los análisis, no era oficial, por lo que se cree que fue usado para pasar inadvertido entre la gente.
Los reportes realizados por la policía capitalina arrojaron que Edi Marcos era comerciante de la zona y diyéi, segun relató su madre a las autoridades en el lugar.
Además, se indaga la relación de Joshua con la venta de droga para La Anti-Unión Tepito, lo que establece hasta el momento que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas ligado a la lucha que se sostiene en las calles del primer cuadro de la capital.
Durante este año, la pelea de La Unión y Anti-Unión por el territorio ha dejado víctimas mortales, entre ellas jóvenes que fungen como sicarios y vendedores de droga, según las investigaciones de las autoridades capitalinas.
Los jóvenes que participan en estos crímenes se envían incluso mensajes por medio de historias en redes sociales para amedrentarse. Uno de los grupos principales, conformados por jóvenes sicarios es la UJ40 de La Unión de El Irving, uno de los principales artífices de la pelea, según las indagatorias. Mientras, por la Anti-Unión se trataría de Los Palillos, quienes también usan a menores para sus actividades.
Apenas en marzo pasado fue asesinado en el Centro Histórico Édgar Zúñiga Camacho, El Pelón, sicario de La Anti-Unión ligado al menos a cinco ataques armados en tres alcaldías contra integrantes de La Unión Tepito.
Édgar Zúñiga participó en los cinco ataques, perpetrados los días 3, 8, 14 y 19 de enero de este año en las alcaldías Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Además, el 8 de febrero en Tlatelolco, pero la fiscalía capitalina no logró sostener la acusación en su contra por ninguno de los casos.