Domingo 26 de octubre de 2025, p. 26

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) mantiene como principal línea de investigación en el crimen cometido el viernes en el barrio de Tepito, en el que tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, la disputa entre integrantes de grupos criminales.

Fuentes ministeriales señalaron que según las primeras investigaciones, el ataque dirigido contra los jóvenes Joshua N y Edi Marcos N estaría relacionado con la venta de droga que se disputan La Unión Tepito y La Anti-Unión en el primer cuadro.

Por las características del crimen, refirieron, el agresor sabía qué calles usar para escapar, así como la vecindad que lo llevaría hasta la calle Jesús Carranza, donde ya lo esperaba un cómplice para escapar.

Usó un chaleco de la alcaldía Cuauhtémoc, pero de acuerdo con los análisis, no era oficial, por lo que se cree que fue usado para pasar inadvertido entre la gente.

Los reportes realizados por la policía capitalina arrojaron que Edi Marcos era comerciante de la zona y diyéi, segun relató su madre a las autoridades en el lugar.

Además, se indaga la relación de Joshua con la venta de droga para La Anti-Unión Tepito, lo que establece hasta el momento que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas ligado a la lucha que se sostiene en las calles del primer cuadro de la capital.