▲ Pese a que se reordenó el comercio informal en 2008, ahora hay más ambulantes. Foto tomada de redes sociales

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 23

En años recientes ha sido evidente el crecimiento del comercio informal en calles y jardines del centro histórico de Coyoacán. Locatarios de la zona calculan que suman 600 vendedores, el mayor número se concentran los fines de semana que son “tolerados por la alcaldía”, pues ahora ya también permiten los bazares.

Desde 2008, con la rehabilitación integral del centro, se reubicó a los artesanos de los jardines Hidalgo y Centenario; una vez terminados los trabajos, las autoridades de entonces determinaron que no habría más autorizaciones para informales en la zona.

Los artesanos se ampararon, hicieron marchas, plantones, recabaron firmas de apoyo y mantuvieron mesas de negociación, pero no se les permitió regresar, por lo cual desde septiembre de 2009 se encuentran en el Mercado Artesanal Mexicano 414.

Gabriel Juárez, uno de ellos, recordó que ocuparon el mercado para que los jardines estuvieran limpios; sin embargo, él ha sido testigo de cómo se han vuelto a llenar estos lugares. “El ambulantaje se ha incrementado; además, ahora ya dejan hacer bazares y todo tipo de cosas, que a nosotros nos están ahogando porque ya no tenemos ventas”.

Expuso que la instalación de los vendedores ha sido permitida por la alcaldía “y a nosotros incluso nos han impedido hacer romerías, como lo hacen los mercados tradicionales; no nos dejan vender, pero sí permiten el comercio en las calles”.