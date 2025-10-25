E

n la conferencia matutina (21/10/25) se anunció –como estrategia nacional– un muy bienvenido y necesario modelo de atención universal de cáncer de mama integral a cargo de la Secretaría de Salud, que contempla: 1) promoción de la salud con campañas educativas; 2) prevención de factores de riesgo (obesidad, sedentarismo, alcohol/ tabaco); 3) detección oportuna con autoexploración mamaria desde los 20 años y mastografías bianuales a partir de los 40; 4) diagnóstico con toma de biopsia si se detecta lesión, y 5) tratamiento con atención de alta especialidad: cirugía, quimioterapia o radioterapia.

Antes (conferencia matutina 6/10/25), la Presidenta presentó el oportuno proyecto para iniciar (durante 2026) un “registro” al Sistema Nacional de Salud, “de acuerdo con lo que las personas digan para ver si se puede compartir su historial médico entre instituciones”, y otorgando una “credencial” a la derechohabiencia del IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, con el “objetivo” de que, en 2027, se genere un esquema que permita atender una “buena parte” de las enfermedades en cualquiera de las instituciones (comunicado de la Presidencia de la República, 6/10/25).

Sin entrar al corazón del desafío de un sistema sanitario integrado (cuota obrero-patronal), el proyecto sólo aguarda ampliar una “buena parte de las enfermedades”, siguiendo convenios específicos para el intercambio o prestación unilateral de servicios entre instituciones como, por ejemplo, el Código Infarto.

El modelo de atención “integral” de cáncer de mama anunciado se agrega a este listado restringido de enfermedades, aunque debe destacarse que por su presentación se trata de un modelo básicamente preventivo, no integral.

Las láminas del modelo mostradas por el doctor David Kershenobich en la conferencia matutina en ningún momento aluden a la universalidad. Se reducen a presentarlo como una estrategia preventiva. Posteriormente, Kershenobich se refiere explícitamente a la ampliación de la infraestructura: adquisición de mil mastógrafos y mil ultrasonidos, más la construcción de 32 unidades hospitalarias de atención oncológica –una por estado–, así como la ampliación de la red de centros de atención integral de 42 a 62, pero nunca especifica la universalidad. Sólo declara, sin precisarlo nunca, que “se garantizará el acceso universal a la atención médica de las pacientes”. Pero, ¿cómo se les garantizará?

Sin duda, el enfoque preventivo y de diagnóstico del modelo anunciado es más que bienvenido, pero el modelo no documenta la atención indistinta y continua interinstitucional IMSS-Issste-IMSS-Bienestar-Pemex para el gran universo poblacional cubierto: 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años, según Kershenobich.