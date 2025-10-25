A

pesar de que la educación mexicana y sus universidades han estado una y otra vez cruzadas por tensiones, esto es ahora cada vez más frecuente y ya ocurre en la media superior, básica y universitaria. Y lo agrava el hecho de que las problemáticas subyacentes no se resuelven, se acumulan porque las dirigencias institucionales dan preferencia a lo inmediato y superficial. Quieren que se devuelvan las instalaciones, que no haya protestas; en suma, que en medio de una tensión social creciente, se recupere la idílica idea de la formación en la armonía y en progreso basado en el avance de la ciencia y la educación. No es nuevo. Ya en 1908, a punto de estallar nada menos que una revolución, Porfirio Díaz y Justo Sierra culminaban la creación del sistema educativo único nacional, gratuito y obligatorio, dándole a su creatura un encargo que la definiría de ahí en adelante: la búsqueda del “desarrollo armónico del ser humano en lo físico, lo integral y lo moral”.

Más tarde, en 1946, de nuevo el ideal porfirista, cuando para contener a miles de maestras y maestros y comunidades y masas organizadas, que ya sabían que era posible ganar algo y mucho en una revolución, el sucesor de Cárdenas, Ávila Camacho, y Torres Bodet suprimen la palabra “socialista” de la Constitución y proclaman que “toda la educación que imparta el Estado… tenderá a desarrollar armónicamente… al ser humano y fomentar en él el amor a la patria”.

Y finalmente, por tercera ocasión, en 2018, en los hechos para contener el poderoso impulso de las masas electorales que demostraron ser capaces de arrasar a los conservadores del PAN, PRI y PRD, pero también con fuerza para impulsar mucho más lejos a una 4T que no quería transformar a fondo la educación, se cede al PAN (Romero Hicks et al.) la formulación del marco normativo de la educación 4T y reaparece por tercera vez en la Constitución la frase: “La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará, a su vez, el amor a la patria”. Es decir, en un recorrido de un siglo, ha prevalecido la visión de la educación como contención mediante la armonía porfirista del progreso basado en el orden social.

Definir, sin embargo, la educación a partir de un objetivo de armonía es profundamente contradictorio en un país que se debate en medio de profundas tensiones y dilemas, violencia y ansiedad. Obligando a mirar un ideal lejano e impostado por la fuerza, la visión armónica no permite ni a las dirigencias ni a estudiantes y maestros enfrentar desde la educación su circunstancia social tan desafiante. Una educación que no se compromete con su problemático país, desanima a las y los jóvenes, maniata a las y los estudiantes y profesores y castra el enorme potencial de transformación y liberación que tiene el conocimiento ligado a las fuerzas sociales.