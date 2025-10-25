De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 10

Con la presentación del proyecto BMC “De Sonora al mundo”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio los trabajos de construcción del show car y prototipo funcional del vehículo eléctrico “Beyond Movilidad Compartida”, en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Durazo expuso que el proyecto BMC representa un hito en la transición hacia la electromovilidad en el país, al consolidar a Sonora como punta de lanza en la fabricación de vehículos eléctricos.

El mandatario estatal destacó que esta iniciativa, junto con el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsan la transición hacia la electromovilidad, la innovación tecnológica y el desarrollo de una industria verde para que el estado continúe siendo referente nacional e internacional en materia energética.