



Sábado 25 de octubre de 2025

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la edición impresa de la Recomendación 46/2022 sobre violaciones graves a las garantías fundamentales cometidas por el Estado mexicano durante el periodo de la guerra sucia, y en la que se propone un plan nacional para la recuperación de la verdad y la memoria histórica de las víctimas de la violencia política ocurrida entre los años 1951 y 1965.

En la recomendación, se documentaron 49 hechos violatorios a las garantías en este periodo –entre ellos, el derecho a la democracia, a la protesta social, la reunión y asociación– contra integrantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y organizaciones políticas aliadas, por parte de “un complejo aparato represivo policiaco-militar” para impedir la transformación, con la complicidad de actores políticos, económicos, religiosos y medios de comunicación.

La titular del organismo nacional, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el documento “permite acercarnos al tiempo en que cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias, desaparición forzada o fueron reprimidas y torturadas, solamente por el hecho de ser disidentes en una de las épocas más oscuras de nuestra historia reciente”.