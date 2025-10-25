Jorge A. Pérez y Laura Poy

Corresponsal y Reportera

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el magisterio de la sección 22 de Oaxaca, adscrito a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reinstaló la mesa de diálogo tripartita en la entidad, en la que también participaron autoridades estatales, así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres.

En el encuentro, realizado en el complejo Ciudad Administrativa de la capital oaxaqueña, hasta donde llegaron cientos de profesores en apoyo a su dirigencia, la maestra Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22, que agrupa a más de 80 mil trabajadores de la educación en el estado, afirmó que “llegamos con acuerdos minutados desde junio pasado, pero que se han incumplido, por lo que no debe ser otra mesa dilatoria en la que se llegue a acuerdo, y que luego, éstos no se cumplan”.

En entrevista previa a la reunión, señaló que además de la agenda de demandas estatales, “vamos a insistir ante las autoridades federales en la urgencia de retomar el diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, y las exigencias que hemos venido planteando como la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa peñista”.

Pérez Martínez declaró que en total hay 76 demandas estatales que necesitan ser atendidas, entre ellas, la contratación inmediata de personal, pues los espacios dejados por jubilaciones o decesos no son cubiertos, lo que deriva en salones sin maestros. Tan sólo en el nivel de educación indígena se requiere de más de mil 500 trabajadores, afirmó.