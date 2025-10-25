Fabiola Martínez

Mujeres indígenas y afromexicanas entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) un documento para ser incorporado en la propuesta de reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo. Entre las sugerencias destacan elementos para hacer efectiva la libre determinación y autonomía de los pueblos, pero también el reclamo de espacios porque –dijeron– ser indígena no es una moda.

Por instrucciones de la Presidencia de la República se integró una comisión encargada de recabar opiniones y sugerencias de todo el entramado constitucional, legal y reglamentario del ámbito electoral.

Hasta ayer iban 66 audiencias públicas para ello, realizadas en la Secretaría de Gobernación, así como en distintas entidades federativas, y se calcula que esta recepción continuará todo el mes entrante, con la participación de especialistas en el tema y ciudadanos en general.

Por lo pronto, en el encuentro realizado en el INE se escucharon propuestas para llevar a la reforma la inclusión permantente de esta representación ante el Consejo General del INE, así como en las instancias locales y distritales.

Las participantes destacaron también la importancia de que las autoridades conozcan la cosmovisión de los pueblos indígenas y la sociología del pueblo afromexicano.