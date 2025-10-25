Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 8

La plaza que la magistrada Janine Otálora dejará, por decisión propia, el último día de este mes en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se mantendrá vacante hasta 2027 en que habrá elecciones de juzgadores, toda vez que se trata de “un caso atípico”, no previsto en la reforma judicial.

La mesa directiva del Senado sólo tomó nota del escrito que la magistrada les hizo llegar, el martes pasado, en el que expone que su nombramiento concluye el próximo día 31 y no se quedará dos años, como lo posibilita la Constitución y lo remitió al TEPJF.

Ello significa que esa Cámara pone punto final al tema, “sólo toma nota, dado que no le corresponde hacer ya nada”, comentó el senador de Morena, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y jurista.

Explicó que la magistrada Otálora no presentó su renuncia, como a su juicio debió hacer, y sólo notificó su decisión de no seguir en el cargo, aunque en la Constitución, luego de la reforma judicial de septiembre del año pasado, se especificó que los cuatro integrantes del TEPJF se quedarían en sus cargos hasta la próxima elección de juzgadores de 2027”,

Si Otálora hubiera presentado su renuncia, el Senado habría tenido que analizarla y lo más probable es que la hubiera aceptado, como ocurrió cuando el ahora ministro en retiro, Arturo Záldívar renunció, pues, explicó, si bien es cierto que el artículo 98 constitucional establece que los retiros definitivos de juzgadores sólo pueden ser por causas graves, también lo es que no se puede obligar a nadie a seguir en una responsabilidad pública en la que ya no tiene disposición para continuar.