Cédula Digital de Salud del IMSS recibe reconocimiento
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 6

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganó el primer lugar en el ranking “Las Más Innovadoras” en la categoría Sector Público de la revista IT Masters Mag, por la implementación de la Cédula Digital de Salud, que facilitará a más de 54 millones de asegurados, beneficiarios, pensionados y jubilados que ya cuentan con su expediente clínico electrónico, consultar información de 36 meses a la fecha relativa a atenciones médicas, consultas, recetas recibidas y estudios de laboratorio.

El galardón, otorgado a la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinoza, reconoce la aplicación de un servicio pionero e innovador, afirmó el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, quien añadió que 493 mil 144 derechohabientes han realizado su inscripción a este servicio, el cual les dará la oportunidad de monitorear su salud. La cédula digital utiliza inteligencia artificial y un sistema de enrolamiento biométrico para prevenir el robo de datos y la suplantación de identidad.

