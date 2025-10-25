Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025

Nextlalpan, Méx., Durante una gira de supervisión a las obras del tren México-Pachuca, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en esta conexión ferroviaria a Hidalgo existe ya un avance de 9.3 por ciento aun cuando las secretarías de la Defensa y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participan en las tareas de atención a la emergencia. La mandataria subrayó que el tren CDMX-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles termina su construcción este año y comenzará el periodo de pruebas para que arranque operaciones.

El director general de la Agencia de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, informó que el tren México-Pachuca tendrá una demanda potencial de 107 mil pasajeros al día y reducirá la circulación de vehículos particulares o autobuses en nuestras autopistas. Conectará a la zona metropolitana de Pachuca con 665 mil habitantes con la del Valle de México, beneficiando a 15 mil familias de la zona metropolitana de Pachuca.