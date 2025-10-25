Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 6

Representantes legales de la Cooperativa de Trabajadores de Pascual demandaron a senadores de Morena que no se aplique el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) a las bebidas azucaradas, aprobado en la Cámara de Diputados, porque el aumento en el precio al consumidor disminuirá sus ventas y prácticamente los sacará del mercado.

Su asesor legal, José Luis Sánchez, expuso que han tenido reuniones con los legisladores, ya que están “muy preocupados” por el impacto de ese impuesto de más de tres pesos por litro de refresco, pues tendrá efectos muchos más negativos que en el resto de las grandes refresqueras.

“Somos una empresa 100 por ciento mexicana”, administrada desde hace más de 40 años por sus trabajadores, que elabora el Boing y sus demás productos con azúcar de caña y pulpa de fruta fresca, por lo que contienen menos dulce, pero a la que le será muy difícil hacer frente a la disminución de sus ventas.

Expuso que los consorcios refresqueros utilizan alta fructurosa para sus bebidas, lo que les representa costos 40 por ciento menores a los de Pascual. Asimismo, Pascual es la única que paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), porque todas las demás refresqueras se ampararon para evadirlo. “Nosotros el año pasado entregamos al fisco mil 500 millones de pesos por ese gravamen y el ISR, detalló.