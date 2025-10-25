▲ Diario de una transición histórica fue presentado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer ayer su libro Diario de una transición histórica, una serie de apuntes con anécdotas, enseñanzas y recuerdos de los tres meses de gira que realizó con el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de asumir la primera magistratura.

Entre los fragmentos de diálogo que tuvo con López Obrador, destaca que cuando hablaron de la relación que él tuvo con los estadunidenses Donald Trump y Joe Biden –en sus respectivas presidencias–, en el marco de las elecciones presidenciales en aquel país, le sugirió que siempre tuviera en mente la fortaleza de México. “Te conozco –me dijo– y sé que jamás vas a agachar la cabeza”.

Hoy al frente del país, escribió la titular del Ejecutivo federal, “lo hemos demostrado con firmeza, dignidad y sin subordinaciones; a México se le respeta”.

Sheinbaum Pardo recuerda que el sábado 28 de noviembre de 2024, al desayunar juntos, insistió al entonces presidente mexicano sobre la relación con Estados Unidos y “me respondió: sólo recuerda siempre tus principios y no pelees. No va a haber ningún problema”.

La Presidenta manifiesta que el texto de 232 páginas y siete capítulos es un reconocimiento a López Obrador, quien “supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”.

Este es el diario “de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme”, señala.