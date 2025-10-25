Gustavo Castillo

Sábado 25 de octubre de 2025

Autoridades federales capturaron en Tepotzotlán, estado de México, a Jair Francisco Patrón, El H4, líder de células del cártel de los Beltrán Leyva en diversas entidades, quien cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El detenido es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, quien era “uno de los principales líderes del narcotráfico en México” y que fue abatido por personal de la Marina el 10 de febrero de 2017 en Tepic, Nayarit.

El H2 operaba para el cártel de los Beltrán Leyva y tras su fallecimiento su hijo asumió el liderazgo de células delictivas en la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Morelos y Jalisco.

Asimismo, el gobierno federal extraditó a Estados Unidos a un operador del cártel de Sinaloa y, en acciones contra el crimen organizado realizadas en los municipios de Culiacán y Navolato, fueron detenidos 18 integrantes de esa misma organización delictiva.