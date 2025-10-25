▲ Ayer se realizó una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas frente a una de sus instalaciones en Broadview, Illinois. Trump ordenó el envío de cientos de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago, capital de ese estado. Foto Afp

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 5

En lo que va del presente año, un total de 10 migrantes mexicanos han perdido la vida en Estados Unidos, en incidentes en los cuales estaban “bajo la custodia” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y el más reciente de ellos ocurrió ayer en la madrugada, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En conferencia de prensa, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó que del pasado 20 de enero –día de la toma de posesión de Donald Trump– a la fecha, una decena de mexicanos han fallecido en el contexto de operativos migratorios.

De acuerdo con el funcionario, el más reciente de dichos casos tuvo lugar ayer en la madrugada en San Bernardino, California, y la cancillería ya se comunicó con la hija de la víctima. En estos casos, dijo, existe un protocolo para dar acompañamiento legal a las familias de las víctimas y manifestarles tanto el pésame de las autoridades mexicanas como su “respaldo enérgico”.

Al pedírsele más detalles sobre la causa de la muerte de los 10 connacionales, Velasco indicó que “cada caso es distinto”, pues mientras en algunos se trató de enfermedades que se complicaron, en otros –como el ocurrido en Dallas, Texas– el mexicano fallecido recibió un disparo de un tirador que después fue abatido, a su vez, por el ICE.

En Chicago, por otra parte, fueron elementos de dicho organismo los que abrieron fuego contra el migrante, y se presume que en otros casos los mexicanos detenidos pudieron haberse quitado la vida.