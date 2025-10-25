Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 4

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde quedó pendiente por aclarar más de 88 millones de pesos correspondientes al desarrollo de dos obras de infraestructura en el estado de México y Sonora.

De acuerdo con la segunda entrega de la cuenta pública 2024, en el caso del proyecto Lago de Texcoco, cuyos trabajos comenzaron en 2020, la ASF reportó pagos en exceso por 62 millones 743 mil 492 pesos por obra no ejecutada en la construcción de una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor.

Aunque la Conagua alegó que el espesor de la carpeta asfáltica fue variable “para evitar los encharcamientos y para mejorar el rodamiento de los vehículos”, el órgano fiscalizador apuntó que no proporcionó el proyecto ejecutivo y el procedimiento constructivo, además de que no comprobó el resarcimiento realizado, “por lo que persiste la observación por el monto determinado inicialmente”.