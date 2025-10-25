Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) entregada por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se encontraba “contaminada, incompleta y plagada de virus informáticos”, lo que obligó al gobierno federal a reconstruirla casi desde cero.

Así lo reveló ayer la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien al mismo tiempo advirtió la necesidad de reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a fin de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga plazos definidos para cerrar sus investigaciones y evitar que los casos de corrupción queden abiertos indefinidamente.

En la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Buenrostro explicó que al recibir los sistemas del INAI detectaron una grave vulnerabilidad tecnológica. “Había portales con terminaciones .org mezcladas con los sitios oficiales .gob.mx; algunas llevaban a páginas de apuestas, casinos o ventas en línea y estaban llenas de virus y troyanos”, detalló.