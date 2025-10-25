R

ompieron candados del Centro Cultural de Tlaxiaco, en Oaxaca. Sin respetar el contrato de comodato, violentaron al patronato señalando, sin pruebas, que se hacía mal uso del inmueble, y no sólo se negaron al diálogo con quienes durante 17 años tuvieron la custodia y fortalecimiento del espacio diseñado para la cultura, sino que los hostigaron y criminalizaron. ¿El responsable? El presidente municipal, Jorge Octavio Hernández Martínez, acusan Cocotzin Prieto Jiménez y Cimarrón Montañés, artistas y promotores culturales.

El Patronato de Arte y Cultura de Tlaxiaco tuvo a su cargo durante más de tres lustros, además del mantenimiento del inmueble, la difusión artística y cultural de las actividades del centro cultural, “conforme a lo establecido en el contrato de comodato y en su acta constitutiva”, señalan en un comunicado en el que advierten que, a pesar de que las administraciones municipales omitieron proveer los recursos básicos para el funcionamiento del recinto, el patronato mantuvo una intensa agenda cultural.

El Centro Cultural de Tlaxiaco, en la Mixteca Alta oaxaqueña, estuvo a cargo de Cocotzin Prieto y Cimarrón Montañés, quienes no sólo fomentaron la riqueza cultural de la región, sino que abrieron el espacio a la reflexión sobre la defensa de los derechos de las mujeres, la tierra, las infancias y juventudes; la protección del patrimonio cultural inmaterial, el fomento a las lenguas originarias, la visibilidad de grupos vulnerables, la inclusión de la comunidad LGBT+ y el acompañamiento a personas desplazadas.