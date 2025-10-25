Libre expresión contra manipulación mediática

n nuestra legislación, la libertad de expresión y de prensa están garantizadas en el artículo 6 constitucional respectivamente: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial”. Lo anterior refiere al libre ejercicio de la difusión de ideas u opiniones de cualquier índole, haciendo uso de la misma con la responsabilidad que ello implica y cuidando la veracidad.

Es aquí donde referimos que no todo lo que se publica es verídico y, en muchos casos, se puede hablar de un linchamiento mediático que puede incluso violentar los derechos y libertades de un individuo u organización.

Comprendiendo que la libertad de expresión en los sistemas democráticos es uno de los derechos fundamentales que más se dice se protege, también es cierto que el uso irresponsable o la difusión intencional de información amarillista, carente de toda ética y respeto tiene como resultado la difamación, sometiendo al escrutinio público una serie de supuestos actos, abusos, de los cuales se carece de toda información real y veraz. Como dijo el Benemérito de las Américas: El respeto al derecho ajeno es la paz.

Samai Coronado Mora

Felicita el análisis de Imanol Ordorika sobre la crisis en la UNAM

Felicito al investigador Imanol Ordorika por su sobresaliente análisis La UNAM frente a su crisis estructural y, modestamente, quiero agregar algunos elementos que pueden fortalecer la crítica:

Es claro que las autoridades universitarias permitieron con impunidad el cierre y destrucción sistemática de planteles del CCH por parte de grupos encapuchados con el fin de desprestigiar los movimientos estudiantiles y alejar a los alumnos de demandas legítimas; es probable que muchos de estos individuos militen hoy en el llamado bloque negro, que lesionó a policías de la Ciudad de México y vandalizó sus calles el pasado 2 de octubre, sin que a la fecha existan responsables. También es cierta la falta de representatividad de los consejeros internos, técnicos y universitarios, y las dictaminadoras del CCH que han tenido muy baja votación en sus procesos de elección y son casi desconocidos para el conjunto de profesores.

Al desaparecer las reuniones de profesores que organizaban las áreas académicas –que se han convertido en salas para convivios–, no tienen contacto con los maestros de asignatura, que forman la mayor parte de la planta docente; no los conocen, ni les interesan sus opiniones.

Recordemos que el profesor Imanol Ordorika formó parte del Consejo Estudiantil Universitario (en el que también participo nuestra actual Presidenta) que evitó la privatización de la UNAM en 1986, movimiento que propuso la realización de un Congreso Universitario con la participación democrática de todos los estudiantes, trabajadores y maestros de la UNAM y que a pesar de haber sido aceptado por las autoridades después de las huelgas en la universidad de 1986 y 1999, nunca se realizó.

Estoy de acuerdo con el profesor Ordorika en abrir verdaderos espacios de reflexión.

Emilio Vivar Ocampo