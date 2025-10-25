Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 19

Londres. Los líderes de la llamada “coalición de los dispuestos” se reunieron ayer en formato mixto en Londres, donde reafirmaron su pleno apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y al principio de que las fronteras “no deben cambiarse por fuerza”.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, instó a sus aliados a mejorar las capacidades armamentísticas de su país para presionar a Rusia a negociar sobre la guerra y enfatizó la necesidad de que Occidente trabaje en conjunto para “terminar el trabajo sin Estados Unidos”.

En un documento, los miembros de la coalición también anunciaron su intención de aumentar las sanciones dirigidas a impedir que terceros países cooperen con la llamada “flota fantasma”, que presuntamente transporta petróleo ruso.