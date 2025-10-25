▲ Según estimaciones de la ONU, casi 92 por ciento de todos los edificios en Gaza, incluidos 436 mil hogares, han sido destruidos. Foto Xinhua

Afp, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 18

El Cairo., Con el sistema educativo de Gaza destrozado por la ofensiva israelí desde hace dos años, existe el riesgo de una “generación perdida” de niños que deambulan por calles en ruinas, advirtió ayer Edouard Beigbeder, director regional del fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) para Medio Oriente y el norte de África.

“Este es el tercer año que no hay clases”, declaró Beigbeder, quien también alertó que “si no iniciamos una verdadera transición para todos los niños en febrero, entraremos en un cuarto año y entonces podremos hablar de una generación perdida”, informó el medio Al Jazeera.

El alto el fuego negociado por Estados Unidos, que entró en vigor a principios de octubre, permitió a Unicef y otros socios educativos ubicar a aproximadamente una sexta parte de los niños –que deberían estar en la escuela– en “centros de aprendizaje” temporales.

Las facciones palestinas, incluidas Hamas y Fatah, anunciaron en El Cairo un acuerdo para establecer un organismo temporal e independiente de tecnócratas para administrar el enclave palestino luego de dos años de la ofensiva de Israel.

En un comunicado, y luego de dos días de conversaciones mediadas por Egipto, los bandos explicaron que el nuevo comité –que estará compuesto por figuras no partidistas de Gaza–“gestionará asuntos cotidianos y servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas”.

Los signatarios acordaron “continuar el trabajo conjunto para unificar visiones y posiciones para enfrentarse a los desafíos que enfrenta la causa palestina”, comenzando por la reactivación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de una “reunión urgente” con el partido principal de la Autoridad Nacional Palestina, Fatah.