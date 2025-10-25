Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 17

Bogotá. Desde la histórica Plaza de Bolívar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer al pueblo que se sume al proceso constituyente, impulsado por su gobierno, con el objetivo de establecer las reformas sociales que necesita la ciudadanía para su bienestar, y criticó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra él y su familia.

Durante su discurso frente a miles de personas, entre las que había indígenas, trabajadores y estudiantes, el mandatario habló sobre la necesidad de hacer las transformaciones que resultan inviables con el actual status quo.

Criticó que prevalezca en el país un derecho que sirve al rico y al más criminal, mientras se malogran las leyes que favorecen a la gente pobre, en un intento de estrangular sus probabilidades de progreso, democracia y dignidad.

“Pareciera que en el Congreso de la República y en los órganos judiciales esas oportunidades no se quieren dejar pasar”, lamentó el presidente, quien pidió a la población “decidir si permiten que una minoría se haga de nuevo con el presupuesto para que vaya a manos de unos pocos y que el Estado vuelva a dirigir sus fusiles contra la gente trabajadora y los jóvenes.

“Decimos basta ya. La reacción del pueblo no es suplicar, ya lo hicimos demasiado, la respuesta es decidir en un Estado y en una nación soberana y sacudirse a los oligarcas ejerciendo el poder constituyente”, exclamó.

Consideró que llegó el momento en su país “de las reformas sociales y no de la oligarquía, de la vida y no de la muerte, el momento del pueblo y de las revoluciones”.

El Ministerio de Justicia de Colombia divulgó ayer el borrador de un proyecto de ley cuyo objetivo es iniciar el trámite de una Asamblea Nacional Constituyente.