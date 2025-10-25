Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 17

Bogotá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó, sin ofrecer pruebas, que durante el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, “la producción de cocaína en el país sudamericano se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando el territorio estadunidense y envenenando a sus habitantes”, por lo que impuso sanciones económicas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros al mandatario, a su esposa y a su hijo mayor.

Petro respondió que la medida le fue impuesta por Washington pese a combatir el narcotráfico por décadas, y aseveró que no se arrodillará.

El mandatario colombiano “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, señaló el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, en un comunicado.

“El presidente (Donald) Trump ha tomado medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, aseguró.

Además del presidente, fueron sancionados por la Casa Blanca su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti. La cancillería de Colombia rechazó las sanciones en un comunicado.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió en X el mandatario colombiano. “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, aseveró tras anunciar que su abogado defensor en Estados Unidos será Dany Kovalik.

Estados Unidos señaló que Petro “también se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el cartel de Los Soles” y que ha “participado o intentado colaborar en actividades o transacciones que han permitido materialmente o presentan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.