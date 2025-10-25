Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) impedirá la instalación de un gobierno “arrodillado” ante Estados Unidos y criticó a quienes siendo ciudadanos solicitan o aplauden una agresión militar extranjera contra su país.

“Interprétenlo como quieran: la fuerza armada no va a permitir aquí un gobierno arrodillado a los intereses de Estados Unidos; nunca más esclavos, somos un país libre”, aseveró Padrino.

Venezuela tiene dos meses con ejercicios militares defensivos ante la creciente amenaza de agresión de Washington, que ha desplegado varios buques destructores, aviones de combate, 10 mil tropas y hasta un submarino nuclear en el sur del caribe, frente a aguas venezolanas.

Este fin de semana fue activado un operativo especial de defensa en toda la costa venezolana, con casi 3 mil kilómetros de litoral.

Traidores a la patria

Los militares venezolanos respondieron de manera contundente a unas declaraciones del político antichavista, Leopoldo López, quien se encuentra en Madrid, España, prófugo de la justicia, y señaló en una entrevista que la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Venezuela “es lo correcto” y que está de acuerdo con que se realicen ataques aéreos.

Ante esto, el general Padrino afirmó: “Toda esa gente que llama a invasiones, a la guerra, no pueden llamarse sino ignorantes; es un acto de cobardía”.

La tarde de ayer se produjeron pronunciamientos de los comandantes de las ocho regiones estratégicas de defensa: Los Andes, Capital, Central, Occidental, Oriental, Los Llanos, Guayana y Marítima e Insular, que corresponden con el principal esquema de organización militar en el país.