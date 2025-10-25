▲ Citricultores destacaron que Bravo Manríquez siempre luchó por precios justos y seguridad ante las extorsiones. Foto cortesía ASG

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 23

Morelia, Mich., Al menos 150 personas marcharon ayer en la capital michoacana para exigir justicia por el homicidio del dirigente de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, el pasado 20 de octubre.

El contingente estuvo encabezado por Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa del líder de productores de limón, de 40 años; la acompañaron familiares y amigos, así como algunos integrantes de la agrupación que presidió el ahora occiso.

El recorrido comenzó en la avenida Madero y terminó en la Catedral de Morelia, donde se celebró la tercera misa en memoria de Bravo Manríquez.

Los manifestantes portaron playeras blancas y pancartas con la imagen impresa del empresario y frases como: “La paz es la verdadera justicia” y “Su causa el campo, su legado la paz”.