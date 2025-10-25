Estados
Exigen justicia en Morelia tras homicidio del líder de limoneros Bernardo Bravo
Foto
▲ Citricultores destacaron que Bravo Manríquez siempre luchó por precios justos y seguridad ante las extorsiones.Foto cortesía ASG
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 23

Morelia, Mich., Al menos 150 personas marcharon ayer en la capital michoacana para exigir justicia por el homicidio del dirigente de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, el pasado 20 de octubre.

El contingente estuvo encabezado por Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa del líder de productores de limón, de 40 años; la acompañaron familiares y amigos, así como algunos integrantes de la agrupación que presidió el ahora occiso.

El recorrido comenzó en la avenida Madero y terminó en la Catedral de Morelia, donde se celebró la tercera misa en memoria de Bravo Manríquez.

Los manifestantes portaron playeras blancas y pancartas con la imagen impresa del empresario y frases como: “La paz es la verdadera justicia” y “Su causa el campo, su legado la paz”.

Navarro Lepe ofreció un mensaje en la entrada de la catedral en el que se refirió al legado del citricultor en la defensa de los productores de limón porque siempre luchó por los precios justos para los agricultores y por mejores condiciones de seguridad ante las constantes extorsiones que sufren por parte de grupos del crimen organizado.

El líder de los limoneros fue hallado sin vida hace cinco días en inmediaciones de la localidad El Mirador, conocida como Tepetates, a 12 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

