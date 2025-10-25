Gustavo Castillo

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 23

Un juez federal con sede en Chiapas vinculó a proceso penal a un hombre identificado como Héctor G, presunto autor intelectual del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez.

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) dio a conocer que el sujeto será juzgado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Héctor G fue señalado de haber ordenado el homicidio del cura Marcelo, quien estaba al frente de un templo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El crimen fue perpetrado en octubre de 2024; al presbítero se le consideraba “un líder social reconocido nacional e internacionalmente que buscaba la paz y la reconciliación de los pueblos en dicha entidad”, indicó la fiscalía, a cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.