Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 23

Chihuahua, Chih., A siete años del asesinato de Julián Carrillo Martínez, defensor rarámuri del bosque y del territorio de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, sus familiares denunciaron que permanecen en desplazamiento forzado, sin garantías de seguridad ni reparación integral, mientras continúa el despojo y la tala ilegal de su comunidad por parte del crimen organizado.

Julián era comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen y acusó la explotación forestal ilegal que realizan mestizos y narcotraficantes; por este activismo, murió ultimado el 24 de octubre de 2018, tras años de hostigamiento y violencia que también costó la vida de varios de sus familiares.

El colectivo Alianza Sierra Madre, que representa a la esposa, hijos, nietos y nietas de Julián, así como a otros habitantes desplazados de Coloradas de la Virgen, señaló que la falta de justicia y de protección perpetúan el riesgo para quienes continúan la defensa del territorio.

La familia de Julián vivió amenazada por años debido a su actividad. El 5 de febrero de 2016 su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; después su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco, en julio del mismo año.

El 1 de julio de 2017 su sobrino, Alberto Quiñones Carrillo, también fue víctima de homicidio, y el 1º de julio de 2018 criminales ultimaron a su yerno Francisco Chaparro Carrillo, pese a contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.