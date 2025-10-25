Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 23

Oaxaca, Oax., Celso Vásquez, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult), fue asesinado ayer por sujetos que le dispararon directamente en la carretera federal 125, a la altura de la comunidad de Tres Cruces.

Con este crimen suman 21 homicidios de miembros de esta organización ultimados desde el inicio de laadministración del morenista Salomón Jara Cruz (el 1º de diciembre de 2022), denunció el dirigente estatal del Mult, Octavio de Jesús Díaz.

En entrevista, señaló que muchos de los atentados han sido perpetrados en esa vialidad, –en un tramo no mayor a 12 kilómetros– donde de forma reiterada han exigido la instalación de una base de operaciones de la Guardia Nacional, la colocación de cámaras de vigilancia y mayor seguridad, demandas que no ha sido atendidas.

Reprochó que hasta este mo-mento ninguna de las víctimas ha recibido justicia; detalló el caso de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, ejecutadas en noviembre de 2024, donde fueron detenidos tres presuntos autores materiales, incluido un policía estatal, que en aquel entonces se encontraba activo; sin embargo, los responsa-bles intelectuales siguen prófugos.