Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 22

Huautla, Hgo., Marcos Miguel Taboada Vargas, ex alcalde de Singuilucan (2020-2024) por el partido Nueva Alianza fue capturado por agentes ministeriales de Hidalgo, en la colonia Los Romeros, por su presunta participación en delitos relacionados con la llamada estafa siniestra, una red de corrupción que involucra el desvío millonario de recursos públicos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que el ex funcionario es señalado de haber incurrido en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades e incumplimiento agravado de un deber legal durante su periodo.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Taboada fue arrestado el jueves a las 18:10 horas en la carretera federal México-Tuxpan en el municipio de Santiago Tulantepec.

De acuerdo con la investigación, durante su administración presuntamente desvió más de 109 millones de pesos, con contratos irregulares a favor de 22 personas físicas y morales, recursos destinados a programas sociales y gastos administrativos del ayuntamiento.