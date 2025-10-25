Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 22

Mérida, Yuc., Con el voto mayoritario de las bancadas de Morena y sus aliados del Verde Ecologista y Partido del Trabajo, así como del PRI y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Yucatán aprobó ayer una nueva reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) que, entre otras cosas, reduce la edad de jubilación para beneficio de más de 42 mil trabajadoras y trabajadores del servicio público estatal.

La fracción panista, integrada por 12 legisladoras y legisladores, se opuso a lo que llamó la contrarreforma del Isstey que, en 2022, aplicó el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, con respaldo de la entonces mayoría del blanquiazul en el Poder Legislativo.

Las 35 diputadas y diputados asistentes votaron de la siguiente manera: a favor, 17 de Morena; dos de Movimiento Ciudadano, y uno por bancada del PRI, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, además del sufragio de la diputada independiente Rosana Couoh. Los 12 panistas votaron en contra.