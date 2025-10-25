▲ Elementos de la policía del estado de México, Defensa, Marina y Guardia Nacional clausuraron ayer pozos clandestinos de agua potable en 48 municipios de la entidad. Foto La Jornada

Israel Dávila, Javier Salinas y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 22

Con el fin de combatir el huachicol de agua potable, autoridades del estado de México con el apoyo de fuerzas federales y estatales iniciaron ayer el operativo Caudal en 48 municipios; intervinieron más de 189 inmuebles donde localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas relacionados con la extracción, sobrexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) informó que se aseguraron 322 pipas de diferentes capacidades, así como 37 vehículos y siete personas fueron aprehendidas en flagrancia.

Detalló que dos de los arrestados fue por su probable participación “en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública; dos por portación de arma prohibida; otros dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y uno por ataque peligroso y portación de arma prohibida”, quien además accionó una pistola para evitar la inspección de una finca en el municipio de Lerma.

Advirtió que el agua extraída de los pozos ilegales no era procesada para potabilizarla, sólo era clorada y podía causar afectaciones en la salud de la población. Asimismo, para su distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades sin que tuvieran los permisos obligatorios.

En dichos actos delictivos participaban organizaciones sociales “con fachada de sindicatos”, incluidos la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); Los 300 y/o Unión 300; Libertad; 25 de Marzo; 22 de Octubre y La Chokiza, comisariados ejidales y particulares en complicidad con autoridades.

Adicionalmente, agregó la FGJEM, “se identificaron prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad”.

En el operativo Caudal participaron elementos de la Policía Ministerial, de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Defensa, Marina y Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad estatal y personal de las Comisiones Nacional del Agua, de Aguas del estado de México (CAEM) y organismos municipales.