Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 21

Tapachula, Chis., Más de mil hectáreas de cultivos quedaron dañadas durante la temporada de lluvias en el municipio de Villa Comaltitlán, por lo que el alcalde Gerardo Pérez gestiona recursos ante los gobiernos federal y estatal para ayudar a los campesinos.

El primer edil de dicha demarcación, ubicada en la costa de la entidad, detalló que los productos con más perjuicios son maíz, plátano, mango y palma de aceite.

Comentó que ya se hicieron las peticiones formales ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de la República, así como a la representación estatal, con el fin de que destinen recursos para los productores.

“Confiamos en el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez para ayudar a nuestros campesinos y las personas que menos tienen”, expresó Pérez Gómez.