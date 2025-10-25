Yadira Llaven Anzures

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 21

El gobierno de Puebla dio a conocer diversos beneficios fiscales para los ciudadanos y empresas en 22 municipios de la Sierra Norte afectados por las lluvias de hace más de dos semanas, con el fin de aliviar la carga financiera para los damnificados. Estará vigente del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se hará a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y aplicará para los contribuyentes con domicilio, establecimiento o actividad económica que fueron incluidos en la declaratoria de emergencia federal.

Se trata de Chignautla, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtacamaxtitlán, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zihuateutla y Cuetzalan del Progreso.

Condonan pago de derechos

El convenio establece la condonación total, es decir, 100 por ciento, del pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2025.