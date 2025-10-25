Alejandro Alegría

Petróleos Mexicanos (Pemex) investiga las causas por las que el ducto de 30 pulgadas Poza Rica- Madero fue dañado tras las intensas lluvias en Veracruz; también se encuentra haciendo un censo para indemnizar a los dueños de las parcelas dañadas en esa entidad federativa, indicó Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa pública.

Durante su participación en la comparecencia por la glosa del primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la derrama en el oleoducto ubicado en el municipio de Álamo Temapache se derivó de un movimiento de la tierra tras las precipitaciones torrenciales.

“Estamos viendo las causas por las cuales el tubo reventó en una parte y entonces empezó un derrame, que se encauzó por un arroyo pequeño, que después se fue ensanchando”, y afectó a los ríos Pantepec y Tuxpan, además de las riberas.

Reiteró que se han instalado 467 cordones oleofílicos, 94 barreras marinas y laboran en los trabajos de limpieza 755 trabajadores de Pemex, Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Regulación Industrial y Seguridad Ambiental, el gobierno de Veracruz y seis compañías de servicios especializados.