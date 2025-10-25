Todos los créditos serán diferidos durante seis meses
Veracruz, Ver., El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que se implementarán medidas extraordinarias en apoyo a los derechohabientes que resultaron damnificados por las lluvias de hace dos semanas, en diferentes estados del país.
Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que el pago de todos los créditos en los municipios afectados serán diferidos durante 6 meses y habrá un apoyo adicional extraordinario y complementario al seguro de daños, por un monto de 25 mil pesos.
Además, se contemplarán medidas especiales para la cartera vencida, así como acceso a préstamos de emergencia para la reparación y mejoramiento de vivienda.
Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro son los estados donde se aplicarán estos beneficios, los cuales son acciones adicionales a las que ha anunciado el gobierno federal en apoyo a la ciudadanía, destacó Romero Oropeza.
“Derivado de los eventos meteorológicos ocurridos en días pasados y por instrucciones de la Presidenta de la República, desde el Infonavit se están tomando medidas extraordinarias para quienes resultaron afectados”, dijo.
Añadió que las obligaciones patronales también serán diferidas en automático, esto no afectará a los beneficiarios. Aunado a esto se suspenderán acciones fiscales y se facilitarán movimientos administrativos.
Precisó que en la entidad son alrededor de 76 mil 821 derechohabientes, de los cuales 16 mil 106 viven en los municipios perjudicados.
Amplían suspensión de clases en Veracruz
Las secretarías de Protección Civil y de Educación del estado de Veracruz informaron que se amplía la suspensión de clases hasta el 1º de noviembre en los municipios de Álamo Temapache, Coatzintla, El Higo, Llamatlán, Poza Rica, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán, donde las escuelas permanecerán cerradas, pues fue donde hubo mayores daños por tormentas y anegaciones.