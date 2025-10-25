▲ Habrá un apoyo adicional extraordinario y complementario al seguro de daños por 25 mil pesos. Foto Cuartoscuro

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 21

Veracruz, Ver., El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que se implementarán medidas extraordinarias en apoyo a los derechohabientes que resultaron damnificados por las lluvias de hace dos semanas, en diferentes estados del país.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó que el pago de todos los créditos en los municipios afectados serán diferidos durante 6 meses y habrá un apoyo adicional extraordinario y complementario al seguro de daños, por un monto de 25 mil pesos.

Además, se contemplarán medidas especiales para la cartera vencida, así como acceso a préstamos de emergencia para la reparación y mejoramiento de vivienda.

Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro son los estados donde se aplicarán estos beneficios, los cuales son acciones adicionales a las que ha anunciado el gobierno federal en apoyo a la ciudadanía, destacó Romero Oropeza.

“Derivado de los eventos meteorológicos ocurridos en días pasados y por instrucciones de la Presidenta de la República, desde el Infonavit se están tomando medidas extraordinarias para quienes resultaron afectados”, dijo.