▲ La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó en Hidalgo la atención a damnificados junto con el gobernador Julio Menchaca. Foto @juliomenchaca

Arturo Sánchez Jiménez, Alma E. Muñoz y Ricardo Montoya

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 20

El gobierno federal informó ayer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha restablecido el paso en 202 de las 288 localidades afectadas por las lluvias extraordinarias registradas hace dos semanas.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo de visita en Hidalgo, donde señaló que cualquier reubicación de familias perjudicadas en la entidad se realizará sólo con el consenso de los habitantes.

Según el micrositio oficial de la emergencia, la cifra de fallecidos aumentó entre el jueves y el viernes de 79 a 80, mientras que la de los desaparecidas se redujo de 19 a 18.

De acuerdo con el más reciente informe, se han liberado 360 caminos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

La Secretaría de Bienestar ha entregado 36 mil 358 apoyos económicos de 20 mil pesos, además de dos vales de despensa y uno de enseres por familia.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la Presidenta aseguró que el gobierno federal ha accedido a todas las zonas afectadas, y agradeció la colaboración de las autoridades locales, familias y empresarios que han participado en la atención de la contingencia.

“A todos los lugares se ha llegado con despensas y con apoyo. La limpieza depende de la apertura de los caminos para que puedan ingresar los equipos, y después llegarán todas las demás ayudas”, explicó.

Sheinbaum adelantó que, con base en el Censo de Bienestar, se definirá la siguiente ayuda a las familias: 25 mil pesos para casas con perjuicios menores y 70 mil pesos adicionales para aquellas con daños mayores. La Comisión Nacional de Vivienda ya inició la revisión de los hogares con pérdida total para determinar si algunas zonas requieren reubicación.

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva, reportó que 17 mil 684 elementos de la dependencia, junto con personal de la Defensa, Marina y los gobiernos estatales, trabajan con mil 210 máquinas en la liberación de caminos y labores de limpieza.

En tanto, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que el restablecimiento del servicio eléctrico avanza 99.8 por ciento, con atención pendiente únicamente a 466 usuarios de Hidalgo.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, agregó que el censo del Bienestar ha concluido en Querétaro, en San Luis Potosí y en Puebla; continúa en Hidalgo y Veracruz.