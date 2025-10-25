Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 20

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) podía tardar hasta 120 días en reaccionar ante una emergencia y más de tres meses en comenzar a liberar los recursos, expuso ayer la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la extinción del Fonden fue necesaria pues se convirtió en un mecanismo inoperante, burocrático y plagado de corrupción.

Creado en 1996 y convertido en fideicomiso en 1999, el Fonden fue concebido bajo reglas que fomentaban la opacidad y la discrecionalidad. “Era tan burocrático que no podía ayudar nada. Había veces que se tardaban hasta 120 días después de la emergencia; sucedía la urgencia y por hacer todo el trámite pasaban meses cuando apenas empezaban a ver qué iban a hacer”, señaló.

El proceso era tan enredado que incluía varias etapas: primero la declaratoria de desastre, después la validación del dictamen por Gobernación, la reunión de comités técnicos, avaluar los daños y, finalmente, la aprobación del presupuesto.

“El periodo más corto que estaba marcado por el procedimiento llevaba 42 días hábiles para llegar a la aprobación, y después otros pasos antes de gastar un solo peso”, sin apoyos directos a la población, puntualizó.

A esa complejidad se sumaba una regla según la cual en cierta etapa el gobierno federal sólo podía aportar recursos si los estados o municipios también lo hacían.

“Si un municipio no tenía dinero y estaba en desastre natural, no había recurso federal. Bonita ayuda, porque no había dinero”, ironizó Buenrostro.

En 2017 la ASF lo advirtió

Señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido en 2017 que el Fonden era “ineficaz, ineficiente, opaco y con múltiples actos de corrupción”.