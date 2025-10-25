▲ Fotograma de la película Una casa de dinamita, de la realizadora Kathryn Bigelow, disponible en Netflix

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 8

En junio, Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, publicó un ensayo en el que advertía sobre lo que llamó “ruleta nuclear”.

“Como especie, no somos particularmente buenos para tomar decisiones razonables y bajo presión extrema en asuntos de vida o muerte”, escribió.

El nuevo y electrizante thriller de Kathryn Bigelow no sólo ilustra esa idea, la convierte en su núcleo narrativo.

La premisa es simple: un arma nuclear fuera de control se dirige a toda velocidad hacia Chicago.

Mientras el pánico y la incredulidad se apoderan del país, los líderes militares y políticos de Estados Unidos intentan frenéticamente detener el ataque y formular una respuesta adecuada contra quien haya apretado el botón.

Un solo error de cálculo podría llevar a la aniquilación total.

Una casa de dinamita funciona como una advertencia sombría –y oportuna– sobre el renovado peligro de la proliferación nuclear. Al mismo tiempo, puede leerse como la película más entretenida que Hollywood ha producido sobre destrucción masiva potencial desde Dr. Insólito, de Stanley Kubrick.

A diferencia de Kubrick, Bigelow no recurre al humor, ni satírico ni de ningún tipo. En su lugar, entrega una cinta tensa, que coloca al espectador al borde del asiento desde los primeros minutos y mantiene la presión en constante aumento.

La partitura ominosa del compositor alemán Volker Bertelmann, cargada de cuerdas agudas y disonantes, amplifica esa sensación de incomodidad constante.

Está claro que los realizadores hicieron su tarea. La película sumerge al espectador en un mundo de siglas y jerga técnica: ICBM (misiles balísticos intercontinentales), GBI (interceptores terrestres), entre muchas otras, sin perder claridad.

La acción se desarrolla casi por completo en salas de situación angostas y centros de operaciones de emergencia. Y, aun así, gracias al pulso narrativo de Bigelow, una película donde casi todo se reduce a gente hablando logra ser absorbente, urgente y cargada de suspenso.

Kathryn Bigelow presta una atención meticulosa al lenguaje corporal. A medida que el misil se acerca al territorio continental de Estados Unidos, los cuerpos de los protagonistas se tensan. Casi todos cruzan los brazos. Algunos juegan con sus anillos de bodas de forma nerviosa. Oficiales y políticos fruncen el ceño, y sus rostros se alargan con cada nueva actualización. Abundan los primeros planos de mandos sudorosos, rostros cargados de ansiedad. Como espectadores, no sólo lo vemos: lo sentimos.