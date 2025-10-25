▲ La obra entrelaza melodías en vivo con instrumentos de viento y cuerdas en el profundo eco del náhuatl a través de sus cantos. Opción teatral de Día Muertos. Foto cortesía de la producción

Ana Mónica Rodríguez

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 7

Con música en vivo, cantos en náhuatl, teatro y danzas prehispánicas, se recrea la historia de Tlanextli, quien tras ser asesinada por enamorarse y unirse a un hombre blanco en la época de la Conquista española, aparece para llorar y buscar a sus hijos y marido por toda la eternidad.

La Leyenda de la Llorona, la Cihuacóatl, es un espectáculo multidisciplinario, con 50 artistas en escena, que se realiza desde hace 12 años en el Embarcadero Fernando Celada. El montaje lleva a los espectadores a una experiencia sensorial, donde los sonidos que se esconden entre los canales de Xochimilco y una escenografía natural que se integra a la pirámide, de casi seis metros de altura, creada por artesanos, permiten un viaje en el tiempo, más de 500 años atrás.

“En esta ocasión la plataforma escénica está sobre el agua, de tal forma que el público puede ver mejor el espectáculo, pues están a 50 metros de distancia”, explicó el dramaturgo y director Alejandro Linares.

Vegetación y fauna nocturna

Sobre la trama, el director contó que ocurre tras la llegada “del hombre blanco” al imperio mexica. “En esa época una doncella xochimilca llamada Tlanextli, conoce en una ribera de la laguna a un señor español de nombre don Fernando, ambos son de distinta raza y tras enamorarse sellan su infausto destino”.

En escena, se recrea que “ella por atreverse a quebrantar sus costumbres y, él por tener conciencia social y un pensamiento disímil al de sus compatriotas, son perseguidos y aniquilados por los intereses españoles y mexicas; además de la pareja también son asesinados sus dos hijos, así como Xochiquetzal, hermana de Tlanextli. Pero ésta última es condenada por la deidad Tezcatlipoca a buscar por toda la eternidad a sus hijos y a su marido, sin poder entrar al Mictlán, el lugar sagrado”.

En esta obra, dijo Linares, “la Llorona no mata a sus hijos; aquí Tlanextli y don Fernando son víctimas de los intereses mexicas y españoles”.

La laguna del Toro es, dijo Linares, un rincón enigmático donde la naturaleza se expresa con una sinfonía de elementos. “Allí, el agua fluye por los canales, el viento nocturno susurra secretos antiguos, y el canto de las aves se entrelaza con el murmullo del aire que danza entre los ahuejotes. Todo esto se conjuga para crear la ilusión del poderoso bramido de un toro, llenando el ambiente de una magia palpable”.

La leyenda de la Llorona…, afirmó el director, “es una fascinante obra que entrelaza melodías en vivo con instrumentos de viento, cuerdas y ancestrales, sumergiendo al espectador en el profundo eco del náhuatl a través de sus cantos. Es un viaje a las raíces de nuestra cultura, que narra la travesía de nuestra madre Cihuacóatl, una figura marcada por el castigo de las deidades prehispánicas y los dioses conquistadores. Su historia se entrelaza con la unión de dos razas distintas, condenadas a enfrentar un trágico destino”.