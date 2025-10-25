The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 15

Las grandes empresas estadunidenses de tecnología, como Amazon, Apple, Google, HP y Microsoft, se encuentran entre las donantes del proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca, impulsado por el presidente Donald Trump y valuado en 300 millones de dólares.

De acuerdo con la lista completa que se dio a conocer, entre los principales contribuyentes figuran también compañías del sector cripto, como Coinbase y Ripple, así como los hermanos Winklevoss inversores en criptomonedas.

Otros nombres relevantes incluyen a Comcast, Lockheed Martin, Palantir Technologies, T-Mobile, Union Pacific Railroad, el magnate petrolero Harold Hamm, la familia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, y miembros de la familia Glazer, propietaria de los equipos Manchester United y Bucaneros de Tampa Bay.

La semana pasada, Trump organizó una cena de gala para algunos de sus patrocinadores en el Salón Este de la Casa Blanca, en un encuentro cargado de lujo que contrastó con la situación de los trabajadores federales, quienes no están recibiendo salario debido al cierre del gobierno. Durante el acto, el presidente afirmó: “Durante más de 150 años han querido tener un salón de baile y nunca lo lograron, porque nunca tuvieron a alguien del sector inmobiliario”.