▲ El secretario de Estado, Marco Rubio, convive con personal militar estadunidense en el sur de Israel. Foto Afp

Ap

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 15

Washington. El Pentágono confirmó el viernes que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros del ejército durante el cierre del gobierno, lo que plantea preguntas éticas después de que el presidente Donald Trump anunciara que un amigo había ofrecido la donación para compensar cualquier déficit.

Aunque grande e inusual, la donación representa una pequeña contribución para los miles de millones que se necesita para cubrir los cheques de pago de los miembros de la milicia. El gobierno de Trump informó al Congreso la semana pasada que utilizó 6 mil 500 millones de dólares para la nómina. El próximo día de pago llegará dentro de una semana, y no está claro si el gobierno volverá a mover dinero para asegurarse de que el ejército no se quede sin paga.

“Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo Trump durante un encuentro en la Casa Blanca el jueves cuando reveló la donación.

El presidente se negó a nombrar a la persona, a quien llamó “un amigo mío”, diciendo que el hombre no quería el reconocimiento.

El Pentágono confirmó que había aceptado la donación “bajo su autoridad general sobre aceptación de regalos”.

“La donación se hizo con la condición de que se utilizara para compensar el costo de los salarios y prestaciones de los miembros del servicio” militar, comentó Sean Parnell, portavoz del Pentágono.