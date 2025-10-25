N

o nos podemos hacer occisos frente a tres hechos de la realidad: Trump va a bombardear territorio mexicano; Trump va a instigar y a conducir la guerra civil en Estados Unidos; Trump va a perder la batalla existencial con China. Obtendrá lo que los comunistas no lograron en más de 70 años: destruir Estados Unidos.

Mercado de drogas. La Corporación RAND ha realizado los estudios más exhaustivos sobre el tamaño del mercado estadunidense de drogas en su encuesta “Lo que los consumidores estadunidenses gastan en drogas ilegales”. Se enfrentan a un enorme desafío al intentar calcular cifras concretas; se aborda el problema de que las personas revelan la cantidad de drogas que consumen, pero los adictos son conocidos mentirosos.

Sin embargo, el equipo de RAND investiga a fondo y compara múltiples datos, y la encuesta ofrece una estimación razonable y útil para mostrar la magnitud del tráfico. Descubrió que, en 2016, los estadunidenses gastaron alrededor de 146 mil millones de dólares en drogas, incluyendo 43 mil millones en heroína, 27 mil millones en metanfetamina, 24 mil millones en cocaína y 52 mil millones en mariguana (la mariguana sigue siendo ilegal a nivel federal, aunque, por supuesto, ahora está legalizada en varios estados). Si bien los estadunidenses consumen más drogas que la mayoría de la gente, sólo representan aproximadamente 12 por ciento del total de consumidores de drogas del mundo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El mercado europeo de cocaína se ha disparado en la última década, impulsando la producción total de cocaína, como muestra el gráfico de la Unodc.

El fentanilo. La mayor parte del fentanilo es detectado y confiscado en vehículos manejados por ciudadanos estadunidenses en los puertos de entrada a EU, de acuerdo con el reporte que realizó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2023.

Los retos. He estado hablado de los retos que enfrenta México, los mexicanos y su gobierno contextualizándolos en el ámbito mundial. Hay una amenaza específica para el gobierno de la 4T a la que quisiera referirme a partir de un texto publicado después de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética.