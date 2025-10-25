Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 14

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) precisó que determinar las negativas de pensión es una función que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y no a las afores.

“Las administradoras de fondos para el retiro (afores) no emiten resoluciones o negativas de pensión. Esa es una facultad exclusiva del IMSS”, aclaró.

Manifestó que la responsabilidad de las afores en las negativas de pensión que emite el IMSS es pagar el total del saldo a los trabajadores.

Agregó que las personas que no alcanzan una pensión se debe a que no cumplieron con las semanas cotizadas, no porque las afores se las hayan negado. (https://t.ly/aXyt6)