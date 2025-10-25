Economía
Ver día anteriorSábado 25 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Vamos a esperar: Sheinbaum/
A nterior
S iguiente
 
Vamos a esperar: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 13

Ante la decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el diálogo comercial con Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a ver “cómo avanza la relación” entre ambos países, porque en el caso de México “vamos muy adelantados” con el equipo de Trump, subrayó en la mañanera del pueblo.

Informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, irá la siguiente semana al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y “ahí va a tener más reuniones con la administración del presidente Trump para cerrar acuerdos que todavía nos faltan”.

–En caso de que continúe la ruptura, ¿México podría continuar de manera independiente con Canadá?

–No hay que adelantarse, vamos a esperar –insistió lamandataria.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto