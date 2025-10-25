Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 13

Ante la decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el diálogo comercial con Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a ver “cómo avanza la relación” entre ambos países, porque en el caso de México “vamos muy adelantados” con el equipo de Trump, subrayó en la mañanera del pueblo.

Informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, irá la siguiente semana al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y “ahí va a tener más reuniones con la administración del presidente Trump para cerrar acuerdos que todavía nos faltan”.