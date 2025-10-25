Ontario retirará el lunes anuncio con discurso de Reagan
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 13
Washington. En un intento por calmar las aguas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró ayer que está dispuesto a reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos, que el presidente Donald Trump dio por terminadas, furioso por una campaña publicitaria contra los aranceles difundida en Canadá por el gobierno provincial de Ontario.
El mandatario estadounidense puso fin a las conversaciones el jueves por el anuncio que difunde una grabación de 1987 del ex presidente Ronald Reagan –un ícono republicano–, a quien se escucha decir que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.
Pese a los esfuerzos de Carney de reactivar las conversaciones, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el viernes que ordenó que los anuncios siguieran emitiéndose durante los partidos de la Serie Mundial de béisbol del fin de semana para llegar a una mayor audiencia estadunidense, pero se suspenderán el lunes.
Trump continuó este viernes sus críticas a Canadá por el anuncio, acusando al país vecino de intentar influir en la decisión de la Corte Suprema estadunidense, que fijó el 5 de noviembre como fecha para escuchar los argumentos sobre la legalidad de los llamados aranceles “recíprocos”, impuestos por Trump a prácticamente todos los países con los que tiene comercio, incluidos sus mayores socios, entre ellos México y Canadá.
El magnate también calificó en su red social el anuncio de la provincia de Ontario como fraudulento. La Fundación Presidencial Ronald Reagan dijo que el anuncio utilizaba “audio y video selectivos” y que estaba examinando opciones legales.
El giro en las relaciones entre los vecinos norteamericanos se dio dos semanas después de que Carney se reunió con Trump en la Casa Blanca para buscar una relajación de los aranceles de Washington. La reunión terminó sin acuerdos.
Carney ha intentado en dos visitas a la Casa Blanca llegar a un acuerdo para rebajar los aranceles a la importación de acero, aluminio y automóviles impuestos por Washington y que han perjudicado a la economía de Canadá.
El primer ministro canadiense había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia de Canadá a las importaciones estadunidenses impuestos por su predecesor, pero el asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett dijo que Trump está frustrado con Ottawa y que las conversaciones comerciales no han ido bien. “Ha sido muy difícil negociar con los canadienses”, señaló.
Tanto Trump como el primer ministro canadiense tienen previsto asistir a reuniones en los próximos días, como la cumbre regional de los países del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.
El papa León lamenta las “dificultades” entre vecinos
El papa León lamentó el viernes las fricciones que sacuden las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. “Dos países que una vez fueron considerados los aliados más cercanos en ocasiones se han separado el uno del otro”, dijo el Papa de origen estadunidense.
No es habitual que el líder de la Iglesia católica haga comentarios sobre asuntos de comercio internacional, o sobre la política de algún país en particular. León no ha hablado anteriormente sobre las políticas comerciales de Trump, pero ha estado aumentando su desaprobación al trato de la administración Trump a los migrantes.