Sábado 25 de octubre de 2025, p. 13

Washington. En un intento por calmar las aguas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró ayer que está dispuesto a reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos, que el presidente Donald Trump dio por terminadas, furioso por una campaña publicitaria contra los aranceles difundida en Canadá por el gobierno provincial de Ontario.

El mandatario estadounidense puso fin a las conversaciones el jueves por el anuncio que difunde una grabación de 1987 del ex presidente Ronald Reagan –un ícono republicano–, a quien se escucha decir que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.

Pese a los esfuerzos de Carney de reactivar las conversaciones, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el viernes que ordenó que los anuncios siguieran emitiéndose durante los partidos de la Serie Mundial de béisbol del fin de semana para llegar a una mayor audiencia estadunidense, pero se suspenderán el lunes.

Trump continuó este viernes sus críticas a Canadá por el anuncio, acusando al país vecino de intentar influir en la decisión de la Corte Suprema estadunidense, que fijó el 5 de noviembre como fecha para escuchar los argumentos sobre la legalidad de los llamados aranceles “recíprocos”, impuestos por Trump a prácticamente todos los países con los que tiene comercio, incluidos sus mayores socios, entre ellos México y Canadá.

El magnate también calificó en su red social el anuncio de la provincia de Ontario como fraudulento. La Fundación Presidencial Ronald Reagan dijo que el anuncio utilizaba “audio y video selectivos” y que estaba examinando opciones legales.

El giro en las relaciones entre los vecinos norteamericanos se dio dos semanas después de que Carney se reunió con Trump en la Casa Blanca para buscar una relajación de los aranceles de Washington. La reunión terminó sin acuerdos.