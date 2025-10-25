▲ Los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex. Foto La Jornada

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 13

La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) terminará este año en 85 mil millones de dólares, aseguró Víctor Rodríguez Padilla, director de la empresa pública, quien también dijo que se liquidarán todos los compromisos con proveedores.

Al comparecer en la Cámara de Diputados por la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que Pemex ya no es una petrolera, sino que está en camino de ser una empresa de energía.

“Pemex seguirá siendo por muchas décadas más la empresa pública del Estado y es uno de los pilares fundamentales para que este país esté abastecido en energía, porque sin energía no hay desarrollo, no hay crecimiento.”

Al ser cuestionado por los diputados de oposición sobre el adeudo financiero de la empresa, Rodríguez Padilla comentó que se prevé una reducción.

“Vamos a estar en 85 mil millones de dólares. Es un esfuerzo fundamental para reducirla, porque eso nos va a quitar la carga de pagar los intereses y las amortizaciones. La cantidad que hay que pagar el próximo año es terrible. Es una deuda heredada muy fuerte, pero es una deuda de todo el país, porque se tomaban decisiones en un momento equivocado. De tal manera que por eso hay que responder ahora ante los mercados financieros internacionales y lo estamos haciendo. Ahí están las calificadoras que nos están revaluando.”

De lograrlo, la deuda se reduciría 13.26 por ciento respecto a los 98.8 mil millones de dólares reportados en el segundo trimestre del año.

Después de mencionar que Pemex reportó una utilidad neta superior a 16 mil millones de pesos en el primer semestre de 2025, indicó que la empresa ha cumplido sin falta los compromisos financieros. “Hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada. Los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad”.

Estaremos al día en 2026

Explicó que hasta septiembre se han liquidado casi 300 mil millones de pesos, está próximo el pago de otros 26 mil millones de pesos y en diciembre planean solventar 116 mil millones de pesos. “Todo lo vamos a pagar”, destacó, antes de mencionar que para 2026 los pagos estarán al día.